Havacılar, ihtiyaç sahibi ailelere yardımda 2 bin koliye ulaştı

Gönüllü işçiler tarafından Eskişehir'de kurulan Havacılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği, yardıma muhtaç vatandaşlara ve ailelere yardımda bir buçuk yılda 2 bin koliye ulaştı.



Topladığı yardım ve bağışlarla Eskişehir'deki yardıma muhtaç birçok insana umut olan Eskişehir Havacılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği, faaliyetlerine devam ediyor. Çeşitli aşamalardan sonra tespit edilen ihtiyaç sınırının altındaki yardıma muhtaç ailelerin durumlarına göre 3 ila 5 aylık gibi aylık periyotlarda yardımda bulunan Havacılar, bir buçuk yılda yaptığı yardımlarda koli bazında 2 bin koliye ulaştı. İçinde bisküviden pirince kadar pek çok ürünün bulunduğu kolilerin yanı sıra eşya, market kartı gibi yardımlar da yapan dernek üyeleri, hedeflerinin daha fazla yardıma muhtaç insana ulaşmak olduğunu ifade ettiler.



Konu ile ilgili görüşlerini paylaşan Eskişehir Havacılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Önder Kaya, yardımseverler tarafından derneğe yoğun ilgi gösterildiğini dile getirterek, "Bu kapsamda bir buçuk yılda Eskişehir çapında sistemimizde kaydı bulunan ailelere yardımda koli bazında 2 bin koliye ulaşmış bulunuyoruz. Bize duymuş olduğunuz güven ve destekleriniz ile birlikte yardıma muhtaç ailelerin ocaklarında yemeklerin pişmesine vesile oluyor, sofralarında katık olmaya devam ediyoruz" dedi.



"Dernek hizmet arabamız inşallah bu ay hizmete giriyor"



Kaya, daha fazla mazluma ulaşmak istediklerini belirterek "Dernek üyelerimizin özel olarak yapmış olduğu bağışlar neticesinde alınan dernek hizmet arabamız inşallah bu ay itibariyle şehrimizin sokaklarında mazlumlara umut olmak için dolaşmaya başlıyor. Yapılan yardımları görmek ve destek olmak için Instagram'da ve Facebook'ta 'Havacılar Sosyal Yardımlaşma' şeklinde aratıp bizi takip edebilir, telefon hattımızdan da bize ulaşabilirsiniz, cumartesi günleri de dernek binasına uğrayıp bilgi alabilirsiniz" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA