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Havacılık devi Boeing, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor

Dünyanın en büyük ticari uçak üreticilerinden 160 bin çalışanı bulunan Boeing, koronavirüs krizi nedeniyle çalışanlarının yüzde 10'unu işten çıkarmayı planlıyor. Firmanın toplamda 16 bin kişiyi işten çıkarması bekleniyor.

10.04.2020 10:58 | Son Güncelleme: 10.04.2020 11:34

Wall Street Journal'da yer alan habere göre; 160 bin çalışanı olan dünyanın en büyük ticari uçak üreticilerinden Boeing , ticari uçuş departmanından yüklü miktarda işten çıkarma yapacak. ABD'li şirket, çalışanlarının yüzde 10'unu işten çıkarmak için plan yapıyor. Bu da rakamsal olarak 16 bin çalışının işten çıkarılması anlamına geliyor.

ANLAŞMALI PAKETLER SUNMAYA HAZIRLANIYOR

Koronavirüs sebebiyle havacılık sektörü durma noktasına geldi. Ekonomik kayıp nedeniyle şirketlerde maliyetlerini kısmayı tercih ediyor. Bu kapsamda Boeing, bazı çalışanlarına iş akdinin sonlanması için anlaşmalı paketler de sunmaya hazırlanıyor.

Havacılık devi Boeing, 16 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor

ABD'NİN AÇIKLADIĞI PAKET AYAKTA TUTUYOR

Şirketin ABD'nin açıkladığı 2 trilyon dolarlık koronavirüs paketi sayesinde iş gücünün yüzde 90'ını 30 Eylül tarihine kadar elinde tutabilmesi bekleniyor.

Havacılık devi Boeing, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor
Etiketler: Koronavirüs, Boeing, Dünya, Ekonomi
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