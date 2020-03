Havacılık sektöründe Kovid-19 için nisan umudu

TAV Havalimanları İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) havacılık sektörüne etkisine ilişkin, "Virüsün ısıya dayanıklı olmadığı ve havaların ısınmasıyla birlikte kontrol altına alınabileceği söyleniyor. Mart geçince her şeyin düzeleceğine inanıyoruz. Mart ayını atlatırsak turizm sezonunda sorun olmayacağına inanıyorum." dedi.

Şener, AA muhabirine, havacılık sektöründeki gelişmeler ve şirket faaliyetlerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Washington Dulles Havalimanı'nda yolcu salonu işletme ihalesini ABD'nin en büyük bankalarından birisi olan Capital One ile kazandıklarını ifade eden Şener, bu ülkede işlettikleri yolcu salonu sayısını artırmak istediklerini söyledi. Şener, ABD'de doğrudan havalimanı özelleştirmesinin çok az yapıldığını ancak hizmet işletmelerinde açık bulunduğunu bildirdi.

Şirket olarak 7 ülkede 14 havalimanı işlettiklerini, 30 ülkede 86 havalimanında ise servis hizmetlerinde yer aldıklarını aktaran Şener, böylece toplamda 100 havalimanında görev yaptıkları bilgisini verdi.

Şener, bu havalimanlarında servis şirketlerini işlettiklerini, "duty free", yer hizmetleri, yolcu salonu, yiyecek içecek ve bilgi işlem alanlarında hizmet verdiklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Şirket olarak bu alana odaklandık. Salt havalimanı işletmeciliği işinde deniz bitmeye yakın. Avrupa pazarı zaten doygun. Biz gelişmekte olan pazarlarda oluyorduk ama artık böyle tek büyük havalimanı ihalesi çok nadir çıkıyor. Onun için biz de başkalarının işlettiği havalimanlarına servis şirketlerimizle giriyoruz. Bundan sonra servis şirketlerinde büyüyeceğiz, satın almalar yapacağız. Almatı Havalimanı'nı alıyoruz, anlaşmaları son aşamada. Şu anda Asya ve Afrika'ya çok önem veriyoruz. Afrika'da 1 milyar insan yaşıyor ama yılda sadece 350 milyon yolcu var, bu sayının artması lazım."

"Yazın etkisi olmayacak"

Kovid-19 nedeniyle yolcu sayılarında yaşanan düşüşlere dikkati çeken Şener, "Bizim konuyla ilgili Dünya Havalimanları Birliğinden edindiğimiz bilgi, mart ayını atlamamız gerektiği yönünde. Marttan sonra virüsün bulaşıcılığının yavaş yavaş kaybolacağı söyleniyor. Virüsün ısıya dayanıklı olmadığı ve havaların ısınmasıyla birlikte kontrol altına alınabileceğini söylüyorlar. Mart geçince her şeyin düzeleceğine inanıyoruz. Mart ayını atlatırsak turizm sezonunda sorun olmayacağına inanıyorum. Zaten şu anda düşük sezon olduğu için fazla sorun yaşanmadı. Yazın inşallah yolcularımıza bir etkisi olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Şener, hizmet verirken Sağlık Bakanlığının kuralları gereği tüm önlemleri aldıklarını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Medine Havalimanı'nı işletiyoruz ve burada umre girişleri durduruldu. Bu önemli bir hadise, en kısa zamanda açılmasını umuyoruz. Şirket olarak 20 yıldır bu işi yapıyoruz, 'sars'ı da gördük, 'kuş gribi'ni de. Bunlar hakikaten yolcu sayısında düşüş yapıyor ancak geri dönüşü de çok hızlı oluyor. Son hadiselerden sonra dış hatlar yavaşlıyor ama iç hatlarda sorun olmuyor. Toplantılar, kongreler iptal ediliyor, otomatikman yolcu sayısı düşüyor."

TAV Teknoloji şirketiyle de havalimanlarında kullanılabilecek her türlü yazılımı geliştirerek dünya havalimanlarına sattıkları bilgisini veren Şener, "Dünyada 30 havalimanı bizim ürünlerimizi kullanıyor. Bunlar arasında check-in, bagaj sistemleri var, bagajla yolcuyu eşleştiren programlar var, yolcu davranışlarını ölçen programlar var. Havalimanı dijitalizasyonuyla ilgili çok gelişmiş programlar hazırlıyoruz. Şu an sadece havalimanı teknolojisi yapıyoruz." diye konuştu.

"Ortaklarımız Türkiye'ye güveniyor"

Şener, ülke ekonomisindeki gelişmelere ilişkin de şunları kaydetti:

"Ülke ekonomisine matematik olarak baktığınızda bir sorun görünmüyor. Sınırımızda çatışmalar var, Kovid-19 gibi hadiselerden olumsuz etkilenmeler beklense de ben bunların çok kısa sürmesini bekliyorum. Negatifi görüp tedbir almalıyız ama pozitif olmaya mecburuz. Türkiye çok büyük bir ülke. Ben 40 yıldır iş yapıyorum, inişler var, çıkışlar var, bir sorun olacağını düşünmüyorum. Yabancı yatırımcının en çok beklediği şey güven ortamı ve bizim ortaklarımız halen Türkiye'ye güveniyorlar. Yabancılar ülkeden çıkmıyor, doğrudan yatırımcılarda sorun yok, bizim ortaklarımız da buradalar ve çok memnunlar. Bir yandan da doğrudan yabancı yatırımcının gelmesi için ne geliyorsa yapmamız lazım."

