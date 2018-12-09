ARİFE YILDIZ ÜNAL - Türkiye
sivil havacılık sekto¨rünün 2003'te 3 milyar lira olan cirosu, 110 milyar liraya ulaştı.
AA muhabirinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, "Ulaşan ve Erişen Türkiye" kitabından derlediği bilgiye göre, 1,5 milyar insanın uc¸akla 4 saatte eris¸ebilecegˆi bir cogˆrafyada yer alan Tu¨rkiye, du¨nyada hava yolu ulas¸ımına talebin en c¸ok arttıgˆı bo¨lgeye yakın bulunuyor.
Hava ulas¸ımı Türkiye'de ekonomik durum, ilerleyen teknoloji ve artan rekabet sayesinde hızla gelis¸irken, havacılıkta du¨nya ortalamasının 3 katına yakın bu¨yu¨me gerc¸ekles¸ti.
Türkiye'de 2003'te 3 milyar lira olan sivil havacılık sektörü cirosu, 110 milyar liraya yükseldi.
Hava yolu yolcu sayısında du¨nyada 10'uncu, Avrupa
'da 4'üncü sırada yer alan Türkiye'de, 2003'ten bugu¨ne su¨rdu¨ru¨len politikalar sonucunda hava yolu s¸irketlerinin uc¸ak sayısı yüzde 220, koltuk kapasitesi yüzde 254, kargo kapasitesi yüzde 449 arttı, yurt ic¸inde ve dıs¸ında uc¸ulan nokta sayısı 351'ye ulas¸tı.
Türkiye'de 2003'te sivil havacılık is¸letmeleri bu¨nyesinde toplam 626 hava aracı bulunurken Ağustos 2018 itibarıyla bu sayı bin 390'a yükseldi.
Sekto¨rde istihdam edilen kişi sayısı da 65 binden 2017 sonu itibarıyla 196 bin 41'e ulas¸tı.
Türkiye
09 Aralık 2018 Pazar 11:11