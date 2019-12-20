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"Havacılıkta Siber Güvenlik Çalıştayı"

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından 5'incisi düzenlenen "Havacılıkta Siber Güvenlik Çalıştayı" tamamlandı.

20.12.2019 20:52 | Son Güncelleme: 20.12.2019 20:52
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından 5'incisi düzenlenen "Havacılıkta Siber Güvenlik Çalıştayı" tamamlandı.
Sabiha Gökçen Airport Otel'de yapılan çalıştaya hava yolu, havaalanı ve havacılık güvenliği yetkilileri ile terminal, bakım ve yer hizmetleri kuruluşlarının yanı sıra bilişim ve siber güvenlik uzmanları ile kurumsal siber güvenlik yetkilileri katıldı.
Çalıştayın açılışında konuşan SHGM Genel Müdür Yardımcısı Kemal Yüksek, siber güvenliğin son günlerin popüler kavramı olduğunu ve havacılıkta siber güvenlikle ilgili çalışmalar yaptıklarını söyledi.
Yüksek, birçok ülkenin havacılıkta siber güvenlikle ilgili taslak hazırladığını ve bu yöndeki çalışmaları gündemlerine aldıklarını ifade ederek, "Çünkü savaşların şekli değişti. Biz de bu noktada sivil havacılık olarak diğer ülkelere nazaran iki kat büyümekteyiz. Bizim de bu noktada bu kurumları beklemeden hızlı bir aksiyon alma imkanımız var. Çözüm bulan ülke konumuna geçebiliriz aslında. Sonunda da olgunluğumuzu ileri taşımak istiyoruz. Siber güvenlikte öne çıkmak istiyoruz." diye konuştu.
Havacılıktaki kritik altyapı sistemleri, siber tehditler ve bu siber tehditleri önlemek için çözüm önerilerinin görüşüldüğü çalıştayda. alanında uzman kişiler sunumlar yaptı.
Katılımcılar arasında tecrübe ve bilgi paylaşımı yapılan çalıştayda, siber saldırı simülasyon oyunu da tanıtıldı.

Sabiha Gökçen, CEO, Güncel

Kaynak: AA

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