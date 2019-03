Havacılıkta Yeni Sayfa 7 Nisan'da Açılıyor

Kaynak: DHA

İstanbul Havalimanı'na taşınmaya sayılı günler kaldı. Taşınmanın ardından ilk uçuş 6 Nisan Cumartesi günü saat 14.00'de Türk Hava Yolları (THY)'nın Ankara seferi ile başlayacak. Havalimanı, 7 Nisan Pazar günü tam kapasite ile hizmet vermeye başlayacak.Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na yapılacak olan büyük taşınma öncesi başta havayolu şirketleri olmak üzere tüm kurumlar hazırlıklarını tamamlamaya başladı. Atatürk Havalimanı'ndan 6 Nisan tarihinde saat 02.00'da Türk Hava Yolları (THY)'nin Singapur uçuşu ile ticari uçuşlara kapatılarak büyük taşınmanın startı verilecek. Bu sırada 12 saat boyunca uçuşlara kapatılacak İstanbul Havalimanı yolculara saat 10.00'da kapılarını süprizlerle açacak. Taşınma esnasında THY'nin 120'nin üzerinde boş uçağı Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na getirilecek. Diğer uçaklar ise seferlerini tamamlamak üzere buraya iniş yapacak. Taşınmanın tamamlanmasının ardından tüm yerli ve yabancı havayolu şirketleri 7 Nisan Pazar günü İstanbul Havalimanı'nda yolcularına tam kapasite ile hizmet vermeye başlayacak. Yetkililer yolcuların dış hatlarda 3 saat iç hatlarda ise 2 saat önceden havalimanına gelerek hem havalimanını gezmelerini hem de yolculuklarını daha rahat bir şekilde yapmaları konusunda uyarılarda bulundu.BAZI YOLLAR ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILACAKBüyük taşınmaya esnasında kullanılacak yol güzergahları da belli oldu. Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gidiş istikameti, 5 Nisan saat 22.00'den itibaren 6 Nisan saat 10.00'a kadar, Yeşilyurt havuzlu kavşaktan başlayarak, Atatürk Havalimanı Caddesi, Mahmutbey Yeşilköy Bağlantı yolu (Basın Ekspres Caddesi), O-7 Kuzey Çevre Otoyolu (İCA İşletmesi), O-6 Kuzey Marmara Otoyolu'ndan İstanbul Havalimanı girişine kadar yol trafiğe kapatılacak. 6 Nisan saat 10.00'dan saat 23.59'a kadar 14 saat boyunca, Yeşilyurt havuzlu kavşağından başlayarak, Atatürk Havalimanı yönünde, Atatürk Havalimanı Caddesi, Mahmutbey-Yeşilköy Bağlantı Yolu (Basın Ekspres Caddesi) Mahmutbey kavşağına (Mall Of İstanbul Mevkisi) kadar trafik verilmeyecek. İstanbul Havalimanı'ndan Atatürk Havalimanı'na dönüş istikametinde, 6 Nisan saat 01.00'dan itibaren aynı gün saat 10.00'a kadarki 9 saatlik süreçte İstanbul Havalimanı'ndan başlayarak, O-6 Kuzey Marmara Otoyolu (Avrupa Otoyolu Yatırım ve İşletme A.Ş), O-7 Kuzey Çevre Otoyolu, Mahmutbey-Yeşilköy bağlantı yolu (Basın Ekspres Caddesi) Yeşilyurt havuzlu kavşağa kadar yol trafiğe kapatılmasına karar verildi .Sürecin sorunsuz tamamlanabilmesi için 5 Nisan saat 22.00'dan başlayarak, O-7 Kuzey Çevre Otoyolu'nun Mahmutbey Kavşağı ile Reşadiye Kavşağı arasında kalan kesimin 24 saat boyunca kapatılması, Yavuz Sultan Selim Köprüsünü kullanmak zorunda kalan tüm araç sınıflarının yolun trafiğe kapatıldığı 24 saat boyunca Fatih Sultan Mehmet Köprüsünden geçişine izin verilmesi kararlaştırıldı.143 ADET YOLCU KÖPRÜSÜ BULUNMAKTAİstanbul Havalimanı'nda 143 adet uçak yolcu köprüsü ve 371 adet açık uçak park pozisyonu bulunuyor. Ayrıca yolcular için terminalde geliş ve gidiş katında olmak üzere toplam 14 adet kapı yer alıyor. Havalimanı içerisinde yolcuların daha rahat işlemlerini yapması için 566 adet check-in noktası var. Havalimanı'nda 1 ve 2'nci kapılar iç hat, dış hatlarda ise 3,4,5,6 ve 7 nolu diğer kapılar kullanılıyor. Bu arada Türk Hava Yolları (THY) dış hatlarda Bussines yolcuları için ayrı bir kontuar dizayn ederken, bu yolcular 5 nolu kapıdan hızlı bir şekilde havalimanına giriş yapacaklar.BAVULUNUZU KENDİNİZ VERECEKSİNİZHavalimanlarında yolcuların önemli zaman kaybetmesine neden olan konuların başında uçuş kartı almak ve bavul teslim etmek oluyor. Yolcu konforunun en üst düzeyde sağlanacağı İstanbul Havalimanı'nda yolcular hiçbir personelin yardımına ihtiyaç duymadan hem kendi uçuş kartlarını alacaklar hem de valizlerini teslim edebilecekler. Yolcular burada zaman kaybının hem sıfıra indirecekler hem de uçuş öncesi havalimanını gezme imkanı bulacaklar.YOLCU MEMNUNİYETİ EN ÜST SEVİYEDE OLACAKUçuşları için İstanbul Havalimanı'na gelen yolcuları terminal güvenlik kontrolünden geçtikten sonra 'Bana Sor' ekibi karşılayacak. Bu ekipler yolcuların havalimanı ile ilgili sormak istediği veya öğrenmek istediği her soruya anında cevap verecek. Bu ekipler iç ve dış hat olmak üzere her alanda görev yapacak. 'Bana Sor' ekiplerinin yanı sıra güvenlik kontrolünden geçen yolcular interaktif bir asistan kioskundan da yardım alabilecek. Üzerinde düğmeye bastığınızda karşınızda bir menü olacak. Bu menüden canlı görüşme tuşuna bastığında size yardımcı olacak bir asistan ile konuşmaya başlayacaksınız. Hatta yolcular biletlerini ekranın üzerine koyduğunda uçaklarının kalkacağı kapıyı dijital bir harita üzerinde görme imkanı da olacak. Ayrıca İstanbul Havalimanı'nda yolcular ücretsiz WIFI hizmetinde yararlanabilecekler.YOLCULAR PASAPORT KUYRUKLARINDA BEKLEMEYECEKİstanbul Havalimanı'nda dış hatlarda gidiş ve geliş olmak üzere toplam 228 pasaport kontrol noktası bulunuyor. Bu sayıyla birlikte yolcular artık pasaport kuyruklarında beklemeyecek. Pasaport kontrol noktalarının yanı sıra hızlı geçiş pasaport sistemi İGATE sistemi de bulunuyor. Dış hatlarda Gidiş Terminali'nde 10 gidiş, 20 geliş katında toplam 30 adet İGATE bulunmakta. Bu sistem ile birlikte yolcuların pasaport kuyruklarında zaman kaybetmemesi sağlanacak.ULAŞIM LÜKS OTOBÜSLERLE SAĞLANACAKYolcular İstanbul Havalimanı'na İstanbul Büyükşehir Belediyesi Otobüs A.Ş ait lüks otobüslerle 7/24 ulaşım imkanı sağalanacak. Havaist, 20 ana hattan havalimanına ulaşım, 65 ana duraktan hizmet, 150 lüks araç ile 15-40 dakika sefer aralığıyla yolcuların İstanbul Havalimanı'na ulaşımları sağlanacak. Yolcular, Yenikapı, Sultanahmet, Mecidiyeköy (37,4 km), Halkalı (40,8 km) Mahmutbey Metro (35 km) Bahçeşehir (42,7 km) Başakşehir (26,7 km), Sarıyer (39km), Kemerburgaz (21km) Arnavutköy (22km) Sancaktepe (64 km) Hacıosman( 40 km) Pendik (97,2 km) Kadıköy (64 km), Alibeyköy Cep Otogarı (31km), Taksim (40 km), Beşiktaş İDO (44,3 km), Otogar (39km), TÜYAP (52 km) duraklarından Havaist'in lüks otobüslerini kullanabilecekler.TÜM FAZLAR TAMAMLANDIĞINDA YILLIK 200 MİLYON YOLCUİstanbul Havalimanı 1,3 milyon metrekare terminal alanı toplam 76,5 milyon metrekarelik bir inşaat alanı üzerine kuruldu. Bütün fazlar tamamlandığında İstanbul Havalimanı 6 bağımsız pist, 500 uçak kapasitesi 70 bin araçlık açık ve kapalı otoparkı ve yıllık 200 milyon yolcusu ile dünyanın en büyük havalimanı olacak. Buradan 250 havayolu şirketi uçuşlarını gerçekleştirecek. İlk fazında yıllık 90 milyon yolcu kapasitesi bulunan İstanbul Havalimanı iki pist ile hizmet verecek. Üçüncü pistin inşaat aşamasında olduğu ve önümüzdeki yılın sonunda faaliyete geçeceği öğrenildi. - İstanbul