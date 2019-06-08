Havada duran ağaç görenleri şaşkına çeviriyor

Havada duran ağaç görenleri şaşkına çeviriyorYaklaşık 1 yıl önce kesilmesine rağmen yeşil görüntüsünü koruyan ağacın yanında bulunan ağaçtan beslenerek canlılığını koruduğu tahmin ediliyor
HATAY - Hatay
'da kökü olmadan havada duran ağaç görenleri hayrete düşürüyor. Hassa
ilçesine bağlı Aktepe
Yassıpınar Yaylası'nda ormanlık alanda bulunan kökü olmayan ve havada asılı duran ağaç köylüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Yaklaşık 1 yıl önce kesildiği düşünülen ağaç yanındaki ağacın dallarına takılı kalınca havada duruyor. Kesilmesine rağmen yeşil görüntüsünü koruyan ağacın yanında bulunan ağaçtan beslenerek canlılığını koruduğu tahmin ediliyor.
Kaynak: İHA
Hatay
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