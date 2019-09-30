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Havada panik anları: uçağın motor kapağı açıldı

Denver-Orlando seferini yapan yolcu uçağının kalkıştan hemen sonra motor kapağı açıldı ve kalkış yaptığı havaalanına acil iniş yaptı.

30.09.2019 16:43Havada panik anları: uçağın motor kapağı açıldı
Denver-Orlando seferini yapan yolcu uçağının kalkıştan hemen sonra motor kapağı açıldı ve kalkış yaptığı havaalanına acil iniş yaptı. O anlar saniye saniye yolcu kameralarına yansıdı.

ABD'nin Denver kentindeki Denver Uluslararası Havaalanı'ndan, Florida eyaletinin Orlando kentine sefer yapan yolcu uçağının, kalkıştan hemen sonra motor kapağı açıldı. Durumu fark eden pilotlar, uçağı kalkış yaptığı Denver Uluslararası Havaalanı'na geri indirdi. Acil iniş yapan uçağın bakıma alındığı belirtilirken; yolcuların başka bir uçakla Orlando'ya gönderildiği açıklandı.

Görüntü Dökümü
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-Uçağın motor kapağının açılmış görüntüsü
-Uçağın içerisinden görüntü
-Havaalanından fotoğraf



Amerika Birleşik Devletleri, Orlando Magic, Denver, Güncel

Kaynak: DHA

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