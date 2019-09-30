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Seyir halindeki yolcu uçağının motor kapağı açıldı! O anlar kameraya yansıdı

ABD'nin Denver kentindeki Denver Uluslararası Havaalanı'ndan, Florida eyaletinin Orlando kentine sefer yapan yolcu uçağının, kalkıştan hemen sonra motor kapağı açıldı. Tedirgin eden anlar kameraya yansıdı.

30.09.2019 16:56

ABD'de Denver-Orlando seferini yapan yolcu uçağının kalkıştan hemen sonra motor kapağı açıldı ve kalkış yaptığı havaalanına acil iniş yaptı. O anlar saniye saniye yolcu kameralarına yansıdı.

PİLOT UÇAĞI GERİ YERE İNDİRDİ

ABD'nin Denver kentindeki Denver Uluslararası Havaalanı'ndan, Florida eyaletinin Orlando kentine sefer yapan yolcu uçağının, kalkıştan hemen sonra motor kapağı açıldı. Durumu fark eden pilotlar, uçağı kalkış yaptığı Denver Uluslararası Havaalanı'na geri indirdi. Acil iniş yapan uçağın bakıma alındığı belirtilirken; yolcuların başka bir uçakla Orlando'ya gönderildiği açıklandı.

Seyir halindeki yolcu uçağının motor kapağı açıldı! O anlar kameraya yansıdı

Amerika Birleşik Devletleri, Denver, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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