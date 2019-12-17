Haberler » Güncel » 'Havada yüzmek' tiyatroseverlere buluştu - Haber

'Havada yüzmek' tiyatroseverlere buluştu

Charlotte jones'un gerçek olaylardan esinlenerek kaleme aldığı, Beste Yelken ve Aysu Nalbant Özkan'ın rol aldığı tek perdelik 'Havada Yüzmek' adlı tiyatro oyunu 5 Aralıkta yaptığı prömiyer ile tiyatroseverlerle buluştu.

17.12.2019 16:00 | Son Güncelleme: 17.12.2019 16:00'Havada yüzmek' tiyatroseverlere buluştu
jones'un gerçek olaylardan esinlenerek kaleme aldığı, Beste Yelken ve Aysu Nalbant Özkan'ın rol aldığı tek perdelik 'Havada Yüzmek' adlı tiyatro oyunu 5 Aralıkta yaptığı prömiyer ile tiyatroseverlerle buluştu.
Yönetmenliğini dramaturg Zerrin Akdenizli'nin yaptığı oyun aileleri tarafından zorla akıl hastanesine kapatılan iki kadının gerçek hikayesine dayanıyor. Oyun 1922-72 yılları arasında tam 50 yıl boyunca İngiltere'deki bir akıl hastanesinde tecrit edilen -gerçek adlarıyla- Miss Baker ve Miss Kitson'ın burada kaldıkları süre içerisinde yaşadıklarıyla başa çıkmanın yolunu kendi içlerinde nasıl bulduklarının sürükleyici bir serüveni.
Suçları örtmenin onları ortadan kaldırmaktan daha kolay olduğunu son derece akıcı ve başarılı bir performasla seyirciye taşıyan oyun 27 Aralık Cuma 20.00, 02 Ocak Perşembe 20.30 ve 21 Ocak Salı 20.30'da Kadıköy Entropi Sahne'de seyircisiyle buluşmaya devam edecek.
(İHA)

Beste Yelken, Charlotte, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:32 İBB'nin çatısında intihar girişimi - Haber
17:32 Zonguldak domuz avında kazayla vuruldu - Haber
17:32 İzmir'de bir iş yerinde şişelenmiş el yapımı kaçak içki ele geçirildi - Haber
17:27 Kent Konseyi Rektör'ü ziyaret etti - Haber
17:27 Safranbolu'da "turizm" denetimi - Haber
17:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü - Haber
16:46 Sahte üsteğmen 5 kişiyi dolandırdı - Haber
16:26 3 bin liralık telefonun çiftini 350 liraya bulunca sipariş etti, paketi açınca büyük şoku yaşadı - Haber
16:10 AK Parti Hanak İlçe Başkanı görevinden istifa etti - Haber
15:11 Son Dakika: 1 milyon TL ödülle aranan Karker Deşti kod adlı terörist öldürüldü - Haber
17.12.2019 17:34:45