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Havadaki droneyi yakalamaya çalışan köpek ilginç görüntü oluşturdu

Erzincan Ergan Kayak Merkezinde havadaki droneyi yakalamaya çalışan 'Bulut' isimli kangal cinsi köpek, ilginç görüntü oluşturdu.

12.01.2020 12:39 | Son Güncelleme: 12.01.2020 12:45Havadaki droneyi yakalamaya çalışan köpek ilginç görüntü oluşturdu
Erzincan Ergan Kayak Merkezinde havadaki droneyi yakalamaya çalışan 'Bulut' isimli kangal cinsi köpek, ilginç görüntü oluşturdu.

Kayak merkezinde görüntü çekmek için bir gazeteci tarafından uçurulan drone pistin maskotu haline gelen 'Bulut' isimli köpeğin tepkisini çekti.

Droneye adeta düşman gibi saldırmaya çalışan köpek, dakikalarca havada uçan cismi takip etti. Drone alçaldığında iki ayakları üzerine kalkıp havaya fırlayan köpek, kayak merkezindeki vatandaşların ilgi odağı oldu.

Droneyi pistin başından sonuna kadar her an koşup takip eden köpeğin yorulması üzerine gazeteci bulunduğu yerden güvenli bir şekilde droneyi aşağı indirebildi.

Droneyi gazetecinin elleri arasındayken bile yakından takip eden köpek izleyenleri tebessüm ettirdi. - ERZİNCAN

Güncel

Kaynak: İHA

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