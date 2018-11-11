11 Kasım 2018, 22:33

Havadaki Görüntü Ortalığı Karıştırdı

- Havadaki görüntü ortalığı karıştırdı Duman görüntüsünün uçak düşmesi olarak yorumlanması ortalığı karıştırdıBALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gökyüzünde görüldüğü iddia edilen duman görüntüsü sosyal medyada uçak düşmesi olarak yorumlanınca ortalık karıştı, ekipler seferber oldu.

- Havadaki görüntü ortalığı karıştırdı
Duman görüntüsünün uçak düşmesi olarak yorumlanması ortalığı karıştırdı

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde gökyüzünde görüldüğü iddia edilen duman görüntüsü sosyal medyada uçak düşmesi olarak yorumlanınca ortalık karıştı, ekipler seferber oldu.
Sosyal medyadaki görüntünün üzerine bölgede ekipler olası bir olaya karşı arama çalışmaları başlattı. Sosyal medya üzerinde kısa sürede yayılan ve bir uçağın Balıkesir'in Ayvalık ilcesinde düştüğüne yönelik yorumlanan görüntüler ortalığı karıştırdı. Herkes düşen uçağın akıbetini merak ederken, yetkililer olayın olduğu saatte herhangi bir askeri uçuş, ilaçlama uçuşu olmadıgını kaydetti. Radar görüntülerinin de kontrol edildiği olayda düşen uçağın izine rastlanmadı. Balıkesir,Ayvalık
11 Kasım 2018 Pazar 22:33



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