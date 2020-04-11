Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Havadan boş meydanlar böyle fotoğraflandı

Korana virüs sebebiyle hafta sonu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma yasağı sebebiyle meydanlar ve caddeler boy kaldı.

11.04.2020 16:15 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:23
Havadan boş meydanlar böyle fotoğraflandı
Korana virüs sebebiyle hafta sonu 30 büyükşehir ve Zonguldak 'ta uygulanan sokağa çıkma yasağı sebebiyle meydanlar ve caddeler boy kaldı.

Ankara 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Hatay Cumhuriyet Meydanı, Trabzon kent meydanı gibi Anadolu'nun en önemli, çok yoğun kalabalıkların olduğu meydanlar sokağa çıkma yasağı nedeniyle bom boş kaldı. Vatandaşların sokağa çıkma yasağına uydukları görüldü. 2 günlük sokağa çıkma yasağı ile birlikte, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Sokağa çıkma yasağı getirilmeyen şehirlerde de tedbir açısından vatandaşın sokağa çıkmadığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Ankara, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Şeyma’dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil Haberler
Şeyma'dan muhabirlerin maske uyarısına şaşırtan yanıt: Önemli değil
İstanbul’da yasağı ihlal eden grup polise saldırdı: 6 kişi gözaltında Haberler
İstanbul'da yasağı ihlal eden grup polise saldırdı: 6 kişi gözaltında
Bakan Soylu’dan ’Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?’ sorusuna yanıt Haberler
Bakan Soylu'dan "Sokağa çıkma yasağı neden o saatte duyuruldu?" sorusuna yanıt
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze’den ders niteliğinde paylaşım Haberler
Marketlere hücum edenlerle ilgili Gamze'den ders niteliğinde paylaşım
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı
Erdoğan’ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu Haberler
Erdoğan'ın imzasıyla kamu personeline yapılacak ödeme ücretleri belli oldu
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın Haberler
Bilim Kurulu Üyesi uyardı: Dün gece dışarı çıkanlar kendilerini 14 gün karantinaya alsın
Haberler ›› Güncel ››Havadan boş meydanlar böyle fotoğraflandı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:06: Polise yalvardılar ama cezadan kaçamadılar - Haber 17:04: Doğu Akdeniz'in turizm cennetinde yasak sakinliği - Haber 17:04: Samsun'dan kısa kısa - Haber 17:04: Erzurum'da sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere ceza - Haber 17:04: 31 ilde ekmek dağıtımında sorun yaşanmadı - Haber 16:54: Sancaktepe Belediyesi, koronavirüsten hayatını kaybeden eczacıya öldüğü gün cevap verdi - Haber 15:54: Gamze Özçelik'ten marketlere hücum edenlerle ilgili ders niteliğinde paylaşım: Dünkü çayı demledik - Magazin 14:46: Küçükçekmece'de sokağa çıkma yasağına uymayan grup polise saldırdı: 6 gözaltı - Haber