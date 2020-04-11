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Havadan boş meydanlar böyle fotoğraflandı

Korana virüs sebebiyle hafta sonu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanan sokağa çıkma yasağı sebebiyle meydanlar ve caddeler boy kaldı.

11.04.2020 16:55 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:56
Havadan boş meydanlar böyle fotoğraflandı

Korana virüs sebebiyle hafta sonu 30 büyükşehir ve Zonguldak 'ta uygulanan sokağa çıkma yasağı sebebiyle meydanlar ve caddeler boy kaldı.

Ankara 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Hatay Cumhuriyet Meydanı, Trabzon kent meydanı gibi Anadolu'nun en önemli, çok yoğun kalabalıkların olduğu meydanlar sokağa çıkma yasağı nedeniyle bom boş kaldı. Vatandaşların sokağa çıkma yasağına uydukları görüldü. 2 günlük sokağa çıkma yasağı ile birlikte, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Sokağa çıkma yasağı getirilmeyen şehirlerde de tedbir açısından vatandaşın sokağa çıkmadığı görüldü.

(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Ankara, Güncel
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