Haberler » Güncel » Havadan denetimde ceza yağdı

Havadan denetimde ceza yağdı

ADANA'da helikopter destekli trafik denetiminde, 48 sürücüye toplam 10 bin 849 lira para cezası kesildi.

07.11.2019 16:35 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:36 Havadan denetimde ceza yağdı

ADANA'da helikopter destekli trafik denetiminde, 48 sürücüye toplam 10 bin 849 lira para cezası kesildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otoyol ve şehirlerarası yol güzergahında, helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Şerit izleme, yakın takip, kavşaklarda geçiş önceliğine uymamak gibi kural ihlalleri yapan sürücüleri belirlemek amacıyla yapılan denetim, Adana ve Mersin sınırları içerisindeki otoyolda gerçekleştirildi. Denetimde, 31 sürücüye emniyet kemeri takmamak, 9 sürücüye seyir halinde cep telefonuyla konuşmak, 6 sürücüye hatalı yükleme yapmak, 2 sürücüye de sürücü belgeleri geçici süreyle geri alındığı halde araç kullanmak suçlarından toplam 10 bin 849 TL ceza kesildi.



Adana Emniyet Müdürlüğü, TEM Otoyolu, Adana, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
20:31   FLAŞ
20:28   Stoltenberg görüşmesi
20:26   İstanbul Adliyesi'nde 7. kattan atlayan kişi hayatını kaybetti
20:26   Bolu Valiliğinden kedilerin ölü bulunmasına ilişkin açıklama
20:25   Fabrika basıp etrafa ateş açan zanlı tutuklandıfa ateş açan zanlı tutuklandı
20:23   Son dakika: Pentagon: Suriye'deki petrol geliri ABD'ye değil YPG'ye gidiyor
20:20   Taksici'den turiste şantaj: 150 lira vermezsen telefonunu havalimanına geri götürürüm
19:38   Son Dakika: Akar: YPG/PKK terör örgütü, ABD ve Rusya ile anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi
19:30   Fatih'te 4 kardeşin ölümü sonrası elektriklerin kesilmesiyle ilgili soruşturma açıldı
19:13   Çağlayan Adliyesi'nde intihar eden İbrahim Özkan'ın yazar Seray Şahiner'in eşi olduğu ortaya çıktı
16:08   Son dakika: Ahmet Davutoğlu: Sayın Babacan'la beraber olmak isterdik ama mümkün olmadı
16:46   Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı'ndan otizmli çocukların yuhalanmasına sert tepki: Eğitim sistemimizle örtüşmüyor
14:17   Son dakika: AK Partili Çelik'ten otizmli çocukların yuhalandığı iddiaları hakkında açıklama
19:38   Son Dakika: Akar: YPG/PKK terör örgütü, ABD ve Rusya ile anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi
7.11.2019 20:32:05