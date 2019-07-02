02.07.2019 19:18
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(Havadan fotoğraflar) Üsküdar'da yangın

(Havadan fotoğraflar) Üsküdar

Kaynak: DHA
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