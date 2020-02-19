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(Havadan fotoğraflarla) - 32 milyon Euro'luk yat İstanbul Boğazı'na demir attı

Hasan YILDIRIM/ MARSHALL bayraklı 73 metre uzunluğundaki 'Coral Ocean' isimli lüks yat Kuruçeşme Limanı'na demir attı.

19.02.2020 16:50 | Son Güncelleme: 19.02.2020 16:51(Havadan fotoğraflarla) - 32 milyon Euro'luk yat İstanbul Boğazı'na demir attı

Hasan YILDIRIM/  MARSHALL bayraklı 73 metre uzunluğundaki 'Coral Ocean' isimli lüks yat Limanı'na demir attı. 'Coral Ocean'  geçtiğimiz yıl Monaco'da düzenlenen fuarda 32 milyon Euro'ya satılmıştı.

1994 yılında yapımı tamamlanan Marshall bayraklı 73 metre uzunluğunda 'Coral Ocean' adlı, 3 katlı lüks yat, Marmara Denizi'nden Boğazı'na giriş yaptı. Kuruçeşme Limanına demirleyen yatın, 5 gün İstanbul'da kaldıktan sonra rotasını Yunanistan'a çevireceği öğrenildi. Lüks yatın 2015 yılında tadilat geçirdiği, iç ve dış bölümlerinin ünlü tasarımcı Jon Bannenberg tarafından tasarlandığı öğrenildi. Ahoy Club'ün kurucusu Ian Malouf ise geçtiğimiz yıl Monaco'da düzenlenen fuarda 32 milyon Euro'ya yatı satın almıştı. 22 mürettebatı bulunan lüks yatta büyük ve geniş bir ana süit ve 4 adette alt güverte süiti bulunuyor. Bunun yanı sıra lüks yatta yüzme havuzu, buhar odası, jakuzi ve salonu da yer alıyor.

"UZAYA BİLE GİDİLİR BU YATLA"Kuruçeşme Limanı'nda demirleyen lüks yatı görerek inceleyen Bülent Kayar," Geçerken gördüm. İnsanlar zevkli ve lüksü için neler yapıyor diye düşündüm. Bakmaya bile korkuyoruz. Aldığımız maaşlarla kıyaslama yapsak ömrümüz yetmez almaya. Benim olsa gezerim, dünyanın tadını çıkarırım. Uzaya bile gider bu gemi" ifadelerini kullandı.



İstanbul Boğazı, Kuruçeşme, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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