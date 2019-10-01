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(havadan fotoğraflarla) altunizade metrobüs durağında aşırı yoğunluk (1)

ALTUNİZADE metrobüs durağında sabah saatlerinde aşırı yoğunluk yaşandı.

01.10.2019 09:21(havadan fotoğraflarla) altunizade metrobüs durağında aşırı yoğunluk (1)
ALTUNİZADE metrobüs durağında sabah saatlerinde aşırı yoğunluk yaşandı. Yoğunluk havadan da fotoğraflandı.
Altunizade metrobüs durağında sabah saatlerinde oluşan yoğunluk vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Pazartesi sabahı olduğu gibi bu sabah da durakta aşırı yoğunluk yaşandı. Sabah saatlerinde işe gitmek için metrobüs hattını kullanmak isteyen vatandaşlar, Altunizade'deki üst geçitte ve metro çıkışlarında uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar,  üst geçitte ve metrobüs durağında çok sık yoğunluk oluştuğunu, yetkililerin bu duruma çözüm bulması gerektiğini söyledi.


- İstanbul

Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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