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(havadan fotoğraflarla) bahçelievler'de vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi

İSTANBUL'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem ve ardından yaşanan artçı sarsıntılar sonrası bir çok İstanbullu geceyi park ve bahçelerde geçirdi.

27.09.2019 09:27(havadan fotoğraflarla) bahçelievler'de vatandaşlar geceyi dışarıda geçirdi
İSTANBUL'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki deprem ve ardından yaşanan artçı sarsıntılar sonrası bir çok İstanbullu geceyi park ve bahçelerde geçirdi.
İstanbul'da dünkü 5.8'lik depremin ardından büyük korku yaşayan bir çok vatandaş geceyi park ve bahçelerde geçirdi. Bahçelievler Kuleli parkına gelen vatandaşlardan bazıları çadır kurarken, bazı vatandaşlar da yanlarında getirdikleri battaniye ve yorganların üzerinde uyudu.  Çok korktuklarını belirten vatandaşların kimi  ilk depremden sonra dışarı çıktıklarını söylerken, bazı vatandaşlar da sonrasında yaşanan depremden sonra korkup dışarı çıktıklarını belirtti.

"ÇOK ENDİŞE DUYUYORUM"
Annesiyle birlikte geceyi parkta geçiren Coşkun Kılıçarslan, "Evimizde her hangi bir zarar yok. Deprem ülkemizde bir gerçek. 99 depreminden bu yana ülkede herhangi bir  tedbir alınmış mı? Gerçekten bunlar sorgulanması gereken konular.  Deprem anında insanların toplanma alanları sağlıklı mı?  Deprem sonrası ülke ve İstanbul ekonomisi nasıl etkilenir bunlardan bir vatandaş olarak çok endişe duyuyorum" dedi.

Evden getirdiği battaniye ve yorganların üzerinde geceyi geçiren bir başka vatandaşta eve girmeye korktuğunu söyleyerek "  Son depremden sonra dışarıya çıktım. 2 çocuğum var küçük kapının önünde kaldım çıkamadım.  O saatten bu yana dışarıdayım.  Ne yapacağımı bilmiyorum. Çocuklarım da çok küçük.  Evde korkuyorum duramıyorum" diye konuştu.

Ailesi ile birlikte parka gelen Yahya Yerli ise: "İlk depremde çıktık başka bir parktaydık. Sonra tekrar deprem olunca buraya geldik.  çocuklar korktu.  Bu geceyi burada geçirdik.  Haberleri izleyeceğiz duruma göre hareket edeceğiz. Çıkmamız  gerekirse çıkacağız tabi" dedi.



- İstanbul

Bahçelievler, İstanbul, Deprem, Güncel

Kaynak: DHA

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