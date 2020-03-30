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(Havadan fotoğraflarla) Caddebostan sahili yine kalabalık

İstanbul'da öğleden sonra güneşin açmasıyla Caddebostan Sahili yine doldu.

30.03.2020 17:41 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:42
(Havadan fotoğraflarla) Caddebostan sahili yine kalabalık
İstanbul 'da öğleden sonra güneşin açmasıyla Caddebostan Sahili yine doldu. Güzel havanın tadını çıkarmak isteyenler "Evde Kal" uyarılarını hiçe sayarak sahile geldi. Sahilde yürüyüş yapanların büyük bir çoğunluğunun güvenli mesafeye uymadığı görüldü. Çocuğuyla beraber gelenler de güvenli mesafeyi hiçe saydı. Sahilde bulunanların neredeyse tamamının maske kullanmaması dikkat çekti.

Bazılarının ise yanlarında getirdikleri sandalyelerde oturduğu görüldü. Sahildeki kalabalık havadan da fotğraflandı.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Caddebostan, İstanbul, Güncel
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