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(Havadan fotoğraflarla) - Caddebostan sahilindeki kırmızı yosunlar temizleniyor

Çağrı ÇALIŞKAN/ KADIKÖY Caddebostan Sahili'ne vuran kırmızı yosunlar temizleniyor.

26.12.2019 11:36 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:37 (Havadan fotoğraflarla) - Caddebostan sahilindeki kırmızı yosunlar temizleniyor

Çağrı ÇALIŞKAN/ KADIKÖY Sahili'ne vuran kırmızı yosunlar temizleniyor. İBB ekipleri tarafından başlatılan çalışmalarda yosunlar iş makinasıyla toplanıp, kamyonlara doldurulurken, çalışmalar havadan da fotoğraflandı.

'daki lodos nedeniyle kırmızı yosunlar Caddebostan sahiline vurdu. Yosunlar nedeniyle Caddebostan'dan Maltepe'ye kadar uzanan sahil kızıla boyandı. Kayalıkların üzerini de kaplayan yosunları temizlemek için ekipler çalışma başlattı. Sahile getirilen İBB,  İSTAÇ'a bağlı iş makinası yosunları toplayarak, kamyonlara yükledi. 



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Caddebostan, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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