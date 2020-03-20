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(Havadan fotoğraflarla) Camiler kapalı kaldı, Cuma namazı kılınmadı (1)

KORONAVİRÜS salgını nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan tedbir kapsamında camilerde Cuma namazı kılınmadı.

20.03.2020 14:03 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:04
(Havadan fotoğraflarla) Camiler kapalı kaldı, Cuma namazı kılınmadı (1)
KORONAVİRÜS salgını nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından alınan tedbir kapsamında camilerde Cuma namazı kılınmadı. Beyoğlu'nda bulunan Kasımpaşa Büyük Camii'ne gelen bazı vatandaşların vakit namazlarını bireysel olarak camii bahçesinde kıldığı görüldü.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında aldığı karar doğrultusunda bu hafta Cuma namazı kılınmadı. Salgının kalabalık ortamlarda yayılmasını önlemek amacıyla alınan karar neticesinde camilerin boş kaldığı görüldü. Kasımpaşa Büyük Camii'ne gelen bazı vatandaşların vakit namazını bireysel olarak aralarında mesafe bıraktıktan sonra kıldıkları görüldü.

"MİLLET OLARAK SAĞDUYULU DAVRANMAK ZORUNDAYIZ"

Zaman ve mekan gözetmeksizin ibadetin her yerde yapılabileceğini belirten Ahmet Erol, "Bana göre bu karar tabii ve doğal bir karar. Çünkü burada insan sağlığı söz konusu. İbadet Allah'la kul arasındadır. Onun için gönülden bağlandıktan sonra bana göre ibadetini her yerde eda etmiş olursun.  Önemli olan Türk Milletinin bir an önce bu sıkıntıları aşmasıdır. Bu sıkıntıları aşacağımıza da inançlıyım. Bunun için bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Millet olarak sağduyulu davranmamız gerekiyor. Bunu da hayata geçiriyoruz, gördüğünüz gibi" dedi.

SULTANAHMET VE FATİH CAMİİ'LERİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Sultanahmet Camii ve Fatih Camii'nde de Cuma namazı kılınmadı. Camiler havadan görüntülendi


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

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