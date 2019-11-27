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/Havadan fotoğraflarla / Çatalca'da fabrika yangını (3)

ÇATALCA'da fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

27.11.2019 13:21 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:21/Havadan fotoğraflarla / Çatalca'da fabrika yangını (3)

DHA - ÇATALCA'da fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Gökçeali Mahallesi'nde bulunan fabrikada saat 12.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Mutfak dolabı kapağı yapıldığı belirtilen fabrikadaki yangın için olay yerine çok sayıda iftaiye ekibi sevkedildi. Fabrikada zaman zaman patlamalar meydana geldi. Patlamalar nedeniyle jandarma da çevrede önlem aldı. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı



İstanbul, Çatalca, Güncel

Kaynak: DHA

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