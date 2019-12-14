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Eminönü'nde onlarca metrelik bilet kuyruğu oluştu

Milli Piyango bileti denildiğinde akla ilk gelen Eminönü'ndeki gişenin önünde onlarca metrelik kuyruk oluştu. Kalabalığının hareket edebilmesi için özel güvenlik görevlileri tarafından kuyrukta bazı koridorlar açıldı.

14.12.2019 16:56 | Son Güncelleme: 14.12.2019 17:19

Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiyesine ilgi giderek büyüyor. 'ndeki ünlü bilet gişesi önünde bu hafta sonunda da onlarca metrelik kuyruk oluştu. Vatandaşlar bilet alabilmek için bekledi.

Yılbaşında büyük ikramiyeye kavuşma hayalleri kuranlar İstanbul'da Milli Piyango bileti denildiğinde akla ilk gelen Eminönü'ndeki gişeye akın etti.

BAZI KORİDORLAR AÇILDI

Yoğun ilgi sonucu bilet gişesinin önünden öğle saatlerinden itibaren uzun kuyruklar oluştu.Onlarca metre uzunluğundaki kuyruğun, Eminönü'ndeki kalabalığının hareket edebilmesi için özel güvenlik görevlileri tarafından kuyrukta bazı koridorlar açıldı.

TARİH YAKLAŞTIKÇA YOĞUNLUK ARTIYOR

Eminönü'ne alışveriş için gelenler açılan bu koridorlardan geçerek meydanı aşabildiler. Çekiliş tarihi yaklaştıkça piyango bayilerinin önündeki kuyrukların daha da uzaması bekleniyor.

İşte o görüntüler;

Eminönü'nde onlarca metrelik bilet kuyruğu oluştu

Yılbaşı, Eminönü, Güncel

Kaynak: DHA


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