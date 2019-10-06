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(havadan fotoğraflarla) - halıcıoğlu metrobüs durağında metrobüs metrobüse çarptı; 13 yaralı

HALICIOĞLU Metrobüs Durağı Yenibosna yönünde, yolcu almak için duran metrobüse henüz bilinmeyen bir nedenle arkadan gelen metrobüs çarptı.

06.10.2019 10:55(havadan fotoğraflarla) - halıcıoğlu metrobüs durağında metrobüs metrobüse çarptı; 13 yaralı
HALICIOĞLU  Metrobüs Durağı Yenibosna yönünde, yolcu almak için duran metrobüse henüz bilinmeyen bir nedenle arkadan gelen metrobüs çarptı. Saat 09.50 sıralarında meydana gelen kaza nedeniyle olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada 13 kişi yaralanırken, yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle seferler kısa bir süre durdurulurken, metrobüslerden biri Haliç Köprüsü metrobüs yolu üzerindeki taralı alana çekildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.


- İstanbul

Metrobüs Durağı, Yenibosna, Güncel

Kaynak: DHA

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