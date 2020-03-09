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(Havadan fotoğraflarla) Küçükçekmece'de trafik çilesi... 3 kilometrelik yolu 1 saatte alıyorlar

KÜÇÜKÇEKMECE'de sabah saatlerinde işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar trafik kabusuyla güne başlıyor.

09.03.2020 13:25 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:26
(Havadan fotoğraflarla) Küçükçekmece'de trafik çilesi... 3 kilometrelik yolu 1 saatte alıyorlar
KÜÇÜKÇEKMECE'de sabah saatlerinde işlerine gitmek için yola çıkan vatandaşlar trafik kabusuyla güne başlıyor.

İkitelli Caddesi'nde her sabah yaşanan trafik yoğunluğu nedeniyle bazı vatandaşlar yaklaşık bir saatini trafikte geçiriyor. Hafta içi günlerde sabahları ve yağmurlu havalarda daha da artan yoğunluk nedeniyle trafik durma noktasına geliyor. İkitelli Caddesi'nden TEM otoyolu ve Başakşehir'e bağlanmak isteyen vatandaşlar, 3 kilometrelik yolda 1 saati aşkın trafik çilesi çekiyor.

Bölgede taksicilik yapan Ahmet Kantarcı,  "Burada her zaman trafik olduğunu taksici olduğumuz için biliyoruz. Bunun önlemi, ileride bir döner kavşak var. Oradan direkt bir alt geçit yapılırsa burası kurtarır. Hiç değişen bir şey yok, yılladır böyle. Bunun bir çaresinin bulunması lazım. Millet işe gidiyor, ekmek peşinde" dedi.

Sabah trafiğinde kalan bazı vatandaşlar da 3 dakikalık yolu yaklaşık bir saatte gittiklerini söyledi. Her sabah aynı trafik çilesini yaşayanlar, yetkililerden çözüm bulunmasını istediler.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler : Sabah, Güncel
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