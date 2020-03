(Havadan fotoğraflarla) - Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi yeni binasına karantina...

ile paylaşan İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, hastanede yatağından ameliyat lambasına kadar, tepeden tırnağa her şeyinin sıfırdan alındığını ve 600 normal, 81 yoğun bakım yatağı ile tüm eğitim araştırma hastaneleri gibi pandemi hastanesi olarak hizmet vereceğini söyledi.

24 dönüm arazide 250 bin metrekare kullanım alanı ve direkt ameliyathaneye ulaşımın sağlandığı helikopter pisti ile hizmet verecek yeni Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi'nin kısa bir süre sonra yenilenecek Kadın Doğum ve Çocuk ile Onkoloji bölümlerinin yer aldığı ikinci etabının ise daha kısa sürede bitirilmesi planlanıyor. Bu bölümlerin de tamamlanmasının ardından eski binaların tamamı yıkılacak.

GÜNLÜK HASTA SAYISI 9 BİNDEN 15 BİNE ÇIKACAK

İstanbul'un en eski hastanelerinden yarım asırlık geçmişiyle sağlık hizmetlerinin sembollerinden olan Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi, 4 yıl süren inşaat çalışmalarının ardından yeni binasına bugün kavuştu. Koronavirüs salgını ile mücadele edilen günlerde hastanenin hizmete girişi, planlanandan birkaç hafta öncesinde gerçekleştiriliyor. İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla "Sağlık çalışanlarının bilgi ve özverisiyle bu belayı da defedeceğiz. Hiç merak etmeyin" dedi. Prof. Dr. Memişoğlu, günde 9 bin hastaya hizmet verilen Okmeydanı EAH'de yeni bina ile bu sayının 15 binlere ulaşacağını söyledi.

530 DEPREM İZOLATÖRÜ İLE DEPREME DAYANIKLI

Bugün hizmete girecek hastanenin son hali 2 hafta önce içeriden ve havadan görüntülendi. O gün konuşan Prof. Dr. Memişoğlu,yeni hastane binasının tamamen akıllı bina sistemleriyle inşa edildiğine vurguladı. Memişoğlu, "Okmeydanı, marka bir hastanemiz. Bu bölgenin en önemli hastanelerinden bir tanesi. 1971'de kurulmuştu ve eski bir yapıydı. Eski mantıkla kurulmuş, koğuş sistemi olan ama daha sonra bizim düzeltmeye çalıştığımız bir şekilde hizmet vermeye devam ettiğimiz bir hastaneydi. Şimdi bunu tamamen yeniliyoruz. Eski binaları komple yıkacağız. Yaklaşık 3-4 yıldır artık son aşamasına geldiğimiz inşaatı teslim alma aşamasındayız. Tamamı akıllı bina olarak tasarlandı. Elazığ'da biliyorsunuz bir deprem yaşandı ve oradaki hastane hiç etkilenmedi. İşte burası da aynı şekilde temelinde yaklaşık 530 tane izolatörü ile afet anlarında da 72 saate kadar eksiksiz ve kesintisiz sağlık hizmeti sunabilecek. Göztepe, Kartal, Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastaneleri ve Başakşehir Şehir Hastanesi ile bu ana omurgada İstanbul'da insanlarımıza hizmet vereceğiz" dedi.

LAMBASINDAN YATAĞINA HER ŞEYİ SIFIRDAN ALINDI

Bu projenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birebir yakından takip ettiği hastane projelerinden biri olduğunun da altını çizen Prof. Dr. Memişoğlu, "İPKB dediğimiz depreme hazırlık kapsamında valilik bünyesinde yapılan bir inşaattı bu. Buradaki bütün cihazları ve altyapıyı yeniledik. Eski hiçbir yatak, zaten eskiler kullanılmaz durumda, cihazların da hepsini almış durumdayız. En modern ultrasonundan, MR'ına kadar hepsi burada yeni cihaz olarak kullanılacak. Çünkü zaten eski cihazlar, eski hastanede çok fazla kullanılmış durumdalar. Buradaki hemen hemen her şey yeni halde hizmete sunulacak, insanlar bunu bilsinler. Ameliyat lambasından masasına kadar, her şey yeni alındı. Eski binada uzun süredir kullanılan cihazların hiçbirisi artık kullanılmayacak. Bütün yataklarıyla, ameliyathaneleri ile fiziki yapısı ile yenilenmiş bir hastane bu. Sadece hekimlerimiz ve sağlık çalışanlarımız buraya geçiş yapacaklar ve hizmetlerini sunmaya devam edecekler" diye konuştu.

81 TAM DONANIMLI YOĞUN BAKIM YATAĞI

Yeni Okmeydanı Eğitim Araştırma Hastanesi'nin konsept bir hastane olduğunu söyleyen İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Sağlık sunumu konusunda da yeterli bir hastane. Sadece fiziki yapısı kötüydü, onu da düzeltmiş olacağız. İstanbul'un tam göbeğinde yer alıyor Şişli, Kağıthane, Okmeydanı, Kasımpaşa, Taksim'e kadar bu bölgede bütün hizmetleri verebilecek bir yapıya kavuşmuş durumda. Emeği geçen herkese ben çok teşekkür ediyorum. Bir sağlık mensubu olarak da böyle bir hastanede çalışmanın zevkli olacağına inanıyorum. Yeni hastanede 81 tane yoğun bakım ünitesi var. Çocuk, yenidoğan ve erişkin yoğun bakım olmak üzere bölümlere ayrılmış durumda. Tek kişilik, çift kişilik, tuvaletli banyolu odaları olan, ameliyathanesinde her türlü altyapısı olan bir hastanemiz hizmete girmiş olacak. Eski binaları da yıkacağız ve oraya da ilavesi olacak bunun. Burada yaklaşık 240 tane poliklinik hizmet verecek. 28 ameliyathanede her türlü ameliyat yapılabilecek. Şu andaki ameliyathane sayılarımızla kıyasladığımızda yaklaşık yüzde 30-40 artış olacak. Hasta sayısının da artacağını düşünüyoruz. Çünkü bu bölgede şu anda Okmeydanı Hastanesi'nde halihazırda günde 9 bin hasta bakılıyor. Bu sayı 15 bin bandana ulaşacak. Bu şartlarda da insanlar içinde televizyon alan buzdolabı olan kendi tuvaleti olan her türlü konforu olan hastanelerimizde sağlık hizmeti alacaklar."

- İstanbul

Kaynak: DHA