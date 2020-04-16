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(Havadan fotoğraflarla) Sancaktepe'deki hastane inşaatında bina yapımı başladı

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında yapımına başlanan Sancaktepe'deki 1000 yataklı hastanenin tek katlı bina bölümünün yapımına başlandı.

16.04.2020 14:04 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:04
(Havadan fotoğraflarla) Sancaktepe'deki hastane inşaatında bina yapımı başladı
KORONAVİRÜS  ile mücadele kapsamında yapımına başlanan Sancaktepe 'deki 1000  yataklı hastanenin tek katlı bina bölümünün yapımına başlandı. Çalışmalar havadan fotoğraflandı.

Koronavirüsle mücadelede çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurusuyla yapımına başlanan Sancaktepe'deki 1000  yataklı hastanenin bina iskeletinin yapımına başlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'da iki noktada sahra hastaneleri yapılacağının açıklanmasının ardından inşaat çalışmaları gece gündüz devam ediyor. Sancaktepe Sarıgazi Mahallesi'nde zemin betonu dökülen inşaatta, temelin tamamlanmasının ardından tek katlı hastanenin bina iskeletinin yapımına başlandı. Çok sayıda iş makinesinin ve işçinin çalıştığı inşaat alanında binaları oluşturacak metal iskeletler oluşmaya başladı.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs, Sancaktepe, Güncel
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