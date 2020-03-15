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(Havadan fotoğraflarla)  - Türkiye'nin ilk Atatürk Anıtı'nda onarım çalışması

SARAYBURNU sahilinde bulunan Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'deki ilk anıtında bakım ve onarım çalışması başlatıldı.

15.03.2020 09:55 | Son Güncelleme: 15.03.2020 09:56
(Havadan fotoğraflarla)  - Türkiye'nin ilk Atatürk Anıtı'nda onarım çalışması
SARAYBURNU  sahilinde bulunan Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye 'deki ilk anıtında bakım ve onarım çalışması başlatıldı.

Sarayburnu sahilinde bulunan Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye'deki ilk anıtı, bakımsız görüntüsü nedeniyle tartışmalara sebep olmuştu. Dönemin İstanbul Belediyesi tarafından Avusturyalı heykeltıraş Heinrich Krippel'e yaptırılan, Türkiye'nin ilk anıt heykeli ve aynı zamanda Türkiye'de dikilen ilk Mustafa Kemal Atatürk anıtı olma özelliğini taşıyan anıt, 3 Ekim 1926'da açıldı. Yıllar içinde bakımsız kalan anıtın kirli bir görünüme sahip olması ve etrafındaki taşların da kırık dökük halde bulunması vatandaşların tepkisini çekti. Tepkiler üzerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi bakım ve onarım çalışması başlattı. Edinilen bilgiye göre proje çalışmalarının tamamlanmasıyla anıtın etrafı çevrildi. İskele de kurulan anıtta bakım onarım çalışması başladı.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler : Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul, Türkiye, Güncel

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