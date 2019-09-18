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(havadan fotoğraflarla) tuzla'da polyester fabrikasında yangın (2)

TUZLA'da bir polyester fabrikasında yangın çıktı.

18.09.2019 13:16(havadan fotoğraflarla) tuzla'da polyester fabrikasında yangın (2)
TUZLA'da  bir polyester fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Yangın havadan da görüntülendi.
Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren bir polyesyer fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine Tuzla ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangında, alevlerin  itfaiye aracına da sıçradı. Araçtaki yangın  ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Geniş bir alan üzerine kurulu fabrikadaki yangına müdahale eden ekiplerin çalışmaları sürüyor. Yangın havadan da görüntülendi.


- İstanbul

İtfaiye, Tuzla, Güncel

Kaynak: DHA

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