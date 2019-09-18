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(havadan fotoğraflarla) -tuzla'da polyester fabrikasında yangın (3)

TUZLA'da bir polyester fabrikasında yangın çıktı.

18.09.2019 14:15(havadan fotoğraflarla) -tuzla'da polyester fabrikasında yangın (3)
TUZLA'da bir polyester fabrikasında yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor. Yangın havadan da fotoğraflandı.

Deri Organize Sanayi Bölgesi Deri Yan Sanayi Sitesinde faaliyet gösteren bir polyesyer fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın nedeniyle olay yerine Tuzla ve çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Zaman zaman patlamaların da yaşandığı yangının sıçraması nedeniyle alev alan itfaiye aracındaki yangın da ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Geniş bir alan üzerine kurulu fabrikadaki yangın fabrika otoparkında bulunan araçlara da sıçradı. Rüzgar nedeniyle de yangına güçlükle müdahale eden itfaiye ekipleri, yoğun çabanın ardından yangını kısmen kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir yaralı ve can kaybının yaşanmadığı öğrenildi.
Ekiplerin çalışmaları sürüyor.


- İstanbul

İtfaiye, Tuzla, Güncel

Kaynak: DHA

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