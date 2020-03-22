(Havadan Görüntüler) 'EVDE KAL' ÇAĞRISINA UYMAYIP MALTEPE SAHİLİNE GELDİLER
Koronavirüsle mücadele kapsamında "Evde Kal" çağrıları yapılırken, güneşli havayı fırsat bilenler sahillere akın etti.
22.03.2020 16:54 | Son Güncelleme: 22.03.2020 16:54
Koronavirüsle mücadele kapsamında "Evde Kal" çağrıları yapılırken, güneşli havayı fırsat bilenler sahillere akın etti."Evde Kal" çağrılarına uymayan vatandaşlar, güneşli havayı fırsat bilerek Maltepe sahiline geldi. Kimileri sahilde yürürken, kimileri sahildeki kayaların üzerinde ve çimlerde gruplar halinde oturdu.
Görüntü Dökümü:--------------
-Havadan Maltepe sahilindeki hareketlilik- İstanbul
Kaynak: DHA