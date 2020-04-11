(havadan görüntüler) MAHMUTBEY KAVŞAĞI TARİHİNİN EN BOŞ GÜNÜNÜ YAŞIYOR

İSTANBUL'da günün her saatinde yoğun trafik olan Mahmutbey kavşağı en boş gününü geçiriyor.

İstanbul 'da yoğun trafiğin simgelerinden biri olan Mahmutbey kavşağı sokağa çıkma yasağıyla birlikte boş kaldı. İstanbulluların uzun araç kuyruklarıyla görmeye alıştığı kavşakta görevli olan bir kaç araç dışında başka araç görmek mümkün değil.