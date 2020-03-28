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(havadan görüntülerle) 15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARINDA SEFERLER SONA ERDİ

Saat 17.00'den sonra otogardan otobüslerin çıkışına izin verilmedi.

28.03.2020 17:49 | Son Güncelleme: 28.03.2020 17:49
(havadan görüntülerle) 15 TEMMUZ DEMOKRASİ OTOGARINDA SEFERLER SONA ERDİ

Saat 17.00'den sonra otogardan otobüslerin çıkışına izin verilmedi. İçince yolcu bulunan otobüsler tekrar otogara yönlendirildi.

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-  Ali AKSOYER - Yılmaz OKUR-Feridun AÇIKGÖZ/ İSTANBUL, DHA- İstanbul 'da otogarlarda otobüs seferleri saat 17.00'da durduruldu. Son otobüslere binen yolcuların ardından otogar sessizliğe büründü.

Koronavirüs önlemleri kapsamında İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, saat 17.00 itibarıyla otobüsle şehir dışına çıkışların durdurulduğunu duyurmuştu.

Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda son dakika yoğunluğu yaşandı. Son otobüslere binen yolcuların ardından otogarda sessizlik hakim oldu. Zabıta ekipleri tarafından "Saat 17.00 itibarıyla otogar çıkışı kapatılacaktır. Lütfen acele edin" anonsları yapıldı.

Çıkışta güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, saat 17.00'den sonra otogardan çıkmak isteyen sürücülere izin vermedi. İçince yolcu bulunan otobüsler tekrar otogara yönlendirildi.

Görüntü Dökümü:

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-Otogardan boş görüntü

-Peronlardan detaylar

-Çıkışına izin verilmeyen otobüsler

-Polis güvenlik önlemleri

-Havadan görüntülerle


Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul, DHA, Güncel

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