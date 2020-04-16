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(Havadan görüntülerle) ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ HASTANE İNŞAATINDA BİNA YAPIMI BAŞLADI

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımına başlanan Atatürk Havalimanı'ndaki bin yataklı hastanenin tek katlı bina bölümünün yapımına başlandı.

16.04.2020 10:22 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:22
(Havadan görüntülerle) ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ HASTANE İNŞAATINDA BİNA YAPIMI BAŞLADI

Koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımına başlanan Atatürk Havalimanı'ndaki bin yataklı hastanenin tek katlı bina bölümünün yapımına başlandı. Çalışmalar havadan görüntülendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 6 Nisan'da video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada İstanbul 'da Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe'de iki hastane oluşturulacağını duyurmuştu. Erdoğan'ın koronavirüs ile mücadele kapsamında yapımını duyurduğu Atatürk Havalimanı'ndaki geniş bir alanda oluşturulan bin yataklı hastane inşaatında iş makineleri ve hafriyat kamyonları ile aralıksız bir çalışma yürütülüyor.

Hastane inşaatındaki çalışmaların son durumu havadan görüntülendi. Yapımına başlanıldıktan itibaren 45 günde bitirilmesi planlanan hastanenin temel inşaatı geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Temelin tamamlanmasının hemen ardından tek katlı hastanenin bina iskeletinin yapımına başlandı. Çok sayıda işçi ve iş makinesinin aralıksız çalıştığı hastane inşaatının havadan çekilen görüntülerinde bazı bölümlerde binanın metal iskeletinin yapımının tamamlandığı görülüyor.

Görüntü dökümü:

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-Havadan görüntüler

-İnşaatın genel havadan görüntüsü

-İş makineleri ve işçilerin havadan görüntüsü

-Bina iskeletlerinden görüntü


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Atatürk Havalimanı, Koronavirüs, İstanbul, Güncel
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