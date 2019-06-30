30.06.2019 17:49
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(Havadan görüntülerle) AYDOS ORMANI'NDA YANGIN

(Havadan görüntülerle) AYDOS ORMANI

Aydos Ormanı'nda yangın çıktı.

Aydos Ormanı'nda yangın çıktı. Yangın karadan ve havadan yapılan müdahale ile büyümeden söndürüldü.
Aydos Ormanı Sultanbeyli mevkiinde saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Ormandan yükselen alevleri fark edenler durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine ormana Yakacık ve Sultanbeyli itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi. Yangına karadan ve havadan helikopterle müdahale edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırıyor.

Görüntü Dökümü:
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-Yanan alan
-Ekiplerin müdahalesi
-Helikopterin müdahelesi
-Genel ve detaylar


- İstanbul
Kaynak: DHA
Sultanbeyli , Güncel

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