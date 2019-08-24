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(havadan görüntülerle) bağcılar'da bitişik iki bina boşaltıldı

BAĞCILAR'da kolonlarında hasar olduğu belirlenen bitişik iki bina boşaltıldı.

24.08.2019 18:36 (havadan görüntülerle) bağcılar'da bitişik iki bina boşaltıldı
- BAĞCILAR'da kolonlarında hasar olduğu belirlenen bitişik iki bina boşaltıldı.
Bağcılar Fatih Mahallesi'nde bulunan 5 katlı Yıldırım Apartmanı'nın alt katındaki iş yerinde tadilat yapıldığı sırada kolonlarında hasar olduğu belirlendi. Durum polis ve belediyeye bildirildi. Olay yerine gelen belediye ekibi, kolonlarında hasar tespit edilen binanın bitişiğindeki 5 katlı Akpınar Apartmanı'nda da inceleme yapıldı. Yapılan incelemede bu binanın kolonlarında da hasar tespit edildi. Toplam 40 daire ve 2 dükkan bulunan iki bina tahliye edildi. Kalacak yeri olmayanlar çevrede bulunan otellere yerleştirdi, bazı bina sakinlerinin ise yakınlarının yanına gitti.  Binalar mühürlenirken çevrede de güvenlik önlemi alındı. Belediyeden gelecek inceleme sonucuna göre binaların durumu belli olacak.

Görüntü Dökümü
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-Havadan görüntülerle bina
-Binalardan görüntü
-Mühürün görüntüsü
-Ekiplerin bina çevresine bariyer kurması
-Çevrede bulunan vatandaşlar
-Genel ve detay görüntüler


- İstanbul

Fatih Mahallesi, Bağcılar, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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