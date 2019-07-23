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(Havadan görüntülerle) BAŞAKŞEHİR'DE İŞYERİ YANGINI (2)

Başakşehir'de kozmetik malzeme üreten işyerinde yangın çıktı.

23.07.2019 14:37 (Havadan görüntülerle) BAŞAKŞEHİR'DE İŞYERİ YANGINI (2)

Başakşehir'de kozmetik malzeme üreten işyerinde yangın çıktı. Yoğun dumanın çıktığı yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Başakşehir 1'inci etapta bulunan 4 katlı bir işyerinde saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. 2'inci kattaki kozmetik malzeme üreten atölyede çıkan yangın kısa sürede diğer katlara da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yoğun duman çıkan işyerindeki yangına müdahale ederek, söndürdü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, işyerinde hasar oluştu.

Görüntü Dökümü:
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Ek görüntü(HAVADAN)
Ekiplerin yangına müdahalesi
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-Olay yerinden görüntüler
-İtfaiyenin yangına müdahalesi


- İstanbul

Başakşehir, İtfaiye, Güncel

Kaynak: DHA

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