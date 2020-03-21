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(havadan görüntülerle) BELGRAD ORMANI'NDA YASAĞA RAĞMEN MANGALA DEVAM

Belgrad Ormanı'na gelenler bakanlığın yasaklama kararına rağmen mangal yaktı.

21.03.2020 16:15 | Son Güncelleme: 21.03.2020 16:15
(havadan görüntülerle) BELGRAD ORMANI'NDA YASAĞA RAĞMEN MANGALA DEVAM

Belgrad Ormanı'na gelenler bakanlığın yasaklama kararına rağmen mangal yaktı.

Piknikçiler dünden bu yana Belgrad Ormanı'na akın etti. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın piknik ve mangal yasağı getirmesine rağmen İstanbullular, ormana gelmeye ve mangal yapmaya devam ediyor. Ormandaki kalabalık öğleden sonra daha da arttı. Aralarında yaşlıların da bulunduğu kalabalık, masalara oturdu. Belgrad Ormanı'na pikniğe gelenlerin bir çoğunun mangal yapmaya devam etmesi ise dikkat çekti.

Görüntü Dökümü:

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Mangal yapanların görüntüsü

Muhabir anonsu (Gülseli KENARLI)

Piknikçilerin görüntüsü

Ormanın girişindeki araç kuyruğundan görüntüler

Detaylar


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler : Belgrad Ormanları, Güncel

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