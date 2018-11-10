Havadan Görüntülerle) Caddebostan'da İnsan Zinciri

10 Kasım 2018 Cumartesi 11:21



10 Kasım 2018 Cumartesi 11:21

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHAUlu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80'inci yıl dönümü nedeniyle Kadıköy ve Maltepe'de insan zinciri oluşturuldu. Çok sayıda kişinin katıldığı zincir havadan görüntülendi.Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80'inci yılı dolayısıyla Kadıköy ve Maltepe sahillerinde "Ata'ya Saygı Zinciri" oluşturuldu. Fenerbahçe Orduevi'nden Bostancı'ya, oradan da Maltepe Sahili'ne kadar uzanan insan zinciri 10 kilometreyi buldu. Saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.Görüntü Dökümü:-------------------------(HAVADAN GÖRÜNTÜLER)-Sahil yolunda oluşturulan insan zinciri-Genel ve detaylar10.11.2018 - 10.01-Haber Kodu : 18111003510.11.2018 -10.39- Haber Kodu : 18111005310.11.2018 - 10.53-Haber Kodu : 181110059