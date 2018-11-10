10 Kasım 2018, 11:21
»»

Havadan Görüntülerle) Caddebostan'da İnsan Zinciri

Havadan Görüntülerle) Caddebostan

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHAUlu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80'inci yıl dönümü nedeniyle Kadıköy ve Maltepe'de insan zinciri oluşturuldu.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-İSTANBUL DHA

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80'inci yıl dönümü nedeniyle Kadıköy ve Maltepe'de insan zinciri oluşturuldu. Çok sayıda kişinin katıldığı zincir havadan görüntülendi.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 80'inci yılı dolayısıyla Kadıköy ve Maltepe sahillerinde "Ata'ya Saygı Zinciri" oluşturuldu. Fenerbahçe Orduevi'nden Bostancı'ya, oradan da Maltepe Sahili'ne kadar uzanan insan zinciri 10 kilometreyi buldu. Saatler 09.05'i gösterdiğinde sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

(HAVADAN GÖRÜNTÜLER)

-Sahil yolunda oluşturulan insan zinciri

-Genel ve detaylar

10.11.2018 - 10.01-Haber Kodu : 181110035

10.11.2018 -10.39- Haber Kodu : 181110053

10.11.2018 - 10.53-Haber Kodu : 181110059 Kadıköy,Mustafa Kemal Atatürk,Maltepe
10 Kasım 2018 Cumartesi 11:21