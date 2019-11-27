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(havadan görüntülerle) ÇATALCA'DA FABRİKA YANGINI (3)

ÇATALCA'da fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

27.11.2019 13:17 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:17(havadan görüntülerle) ÇATALCA'DA FABRİKA YANGINI (3)

İstanbul DHA - ÇATALCA'da fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

Gökçeali Mahallesi'nde bulunan fabrikada saat 12.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Mutfak dolabı kapağı yapıldığı belirtilen fabrikadaki yangın için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrikada zaman zaman patlamalar meydana geldi. Patlamalar nedeniyle jandarma da çevrede önlem aldı. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası kontrol altına alındı. Yangında ilk belirlemelere göre ölen ya da yaralanan olmadı

Görüntü Dökümü:

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-Yangından görüntü

-İtfaiyenin müdahalesi

-Fabrika çalışanlarının görüntüsü

-Yangının havadan görüntüleri

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Çatalca, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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