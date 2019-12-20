(Havadan görüntülerle) ÇATALCA DURUSU GÖLÜNDEKİ KAYIP 2 KİŞİ İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI TEKRAR BAŞLADI

Çatalca Durusu Gölü'ne ( Terkos ) kayıp iki kişiyi arama çalışmalar sabah saatlerinde tekrar başladı.

Çatalca'da Durusu Gölü'ne (Terkos) dün gece balık tutmak için açılan tekne alabora olmuş, teknedeki 1 kişi balıkçılar tarafından kurtarılırken, 2 kişiye ise ulaşılamamıştı. Karanlık ve sis nedeniyle ara verilen arama çalışmalarına bu sabah tekrar başlandı. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekipleri ile İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma ekipleri havanın kararması ve sis nedeniyle dün gece ara verdikleri arama çalışmalarına bu saba saat 8 sıralarında tekrar başladı. 2 kişinin bulunması için sürdürülen çalışmalar boyunca jandarma ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Göl yolu ve çevresinde çok sayıda "Göle Girmek Tehlikelidir' tabelası olması dikkat çekti. Arama çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

EK//

-Arama kurtarma çalışmalarının havadan görüntüleri

GEÇİLEN//

Ekiplerin hazırlığı

gölden görüntü

ekiplerin botla açılması

Tabelalardan görüntü

Diğer detaylar

- İstanbul