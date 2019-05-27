(Havadan görüntülerle geniş haber) KARTAL'DA İNCELEMELERDE BULUNAN BAKAN KURUM'DAN AÇIKLAMA

* Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

*"Yüklenicimiz 10. aya kadar teslimini yapabileceğini ifade ediyor. Biz en geç yılsonuna kadar burada vatandaşlarımıza, sağlam, güvenli, iskanı olan, ruhsatı olan binalarına inşallah yerleştirmiş olacağız"

"Yakın bir zamanda da İstanbulumuzun geneline ilişkin eylem planımızı açıklayacağız ki; eylem planını içerisinde 50 bin konutluk gönüllü dönüşümü içerecek bir acil eylem planını da biz bakanlık olarak, Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız eliyle yapıyor olacağız"

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/İstanbul DHA

Bakan Kurum, Kartal Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokağı'nda 6 Şubat'ta çöken Yeşilyurt Apartmanının da bulunduğu bölgede yapılan kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulundu. Kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında inşaatları devam eden binaları gezen Bakan Kurum, yetkililerden bilgi aldı. Kartal'daki şantiye alanına gelerek, örnek daireyi gezdi ve yapılan çalışmaları yakından inceledi.

İnceleme sonrası açıklama yapan Kurum, 6 Şubat'ta Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesi sonucu 21 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 15 vatandaşın da enkazdan yaralı olarak kurtarıldığını belirterek o gün itibariyle yapmış oldukları tespitlerde 10 binanın bu bölgede riskli bina olduğunu tespit ettiklerini ve yaklaşık 158 bağımsız bölümün yıkımını gerçekleştirdiklerini söyledi.

YATAY MİMARİ

Kurum, 6 Şubat'tan 48 gün sonra da projeleri yatay mimariye uygun bir şekilde zemin artı 4'ü, 5'i geçmeyecek şekilde yaptıklarını ve ihaleleri gerçekleştirdiklerini, bugün de bu inşaatları gezdiklerini kaydetti. Kaba inşaatların bitme aşamasına gelmiş durumda olduğunu söyleyen Kurum, şöyle konuştu: "Yüklenicimiz 10. aya kadar teslimini yapabileceğini ifade ediyor. Biz en geç yılsonuna kadar burada vatandaşlarımıza, sağlam, güvenli, iskanı olan, ruhsatı olan binalarına inşallah yerleştirmiş olacağız. Bu anlamda Kartal Orhantepe Mahallesi bizim için çok önem arz ediyor. Burada kendiliğinden yıkılan bir bina ve etrafındaki binaların dönüşümünü hızlı bir şekilde yaptık ve vatandaşlarımızı da mağdur etmeyecek şekilde onların ilk günden itibaren yanında olmak suretiyle bu süreci yürütmeye çalışıyoruz. Hem taşınma yardımı, hem eşya yardımı, hem kira yardımı olmak suretiyle onların yanında olduk ve yanında olmaya da devam edeceğiz."

"KULLANIŞLI DAİRELER"

Konutları yılsonuna kadar bitirip, vatandaşların bu bölgede sağlam, güvenli konutlarda oturmalarına imkan vermiş olacaklarını dile getiren Kurum, konutları gezdiklerini, bittiği zaman hem değer anlamında, hem de metrekare anlamında burada oldukça kullanışlı daireler olduğunu belirtti.

YAKIN BİR ZAMANDA DA İSTANBULUMUZUN GENELİNE İLİŞKİN EYLEM PLANIMIZI AÇIKLAYACAĞIZ

Kurum, öte yandan Kartal Orhantepe Mahallesi'nde çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, "Tüm şehrimizde biliyorsunuz 19 Mayıs'ta süresi dolan bir genelge kapsamında belediyelerimize riskli alanların belirlenmesi ve bunların bize bildirilmesi talimatını vermiştik. Süremiz doldu. Yakın bir zamanda da İstanbulumuzun geneline ilişkin eylem planımızı açıklayacağız ki; eylem planını içerisinde 50 bin konutluk gönüllü dönüşümü içerecek bir acil eylem planını da biz bakanlık olarak, Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız eliyle yapıyor olacağız. Aynı sosyal konutta olduğu gibi 50 bin konutu da aynı anda başlamak suretiyle bu yaraya merhem sürmüş olacağız. Açıkçası bu sorun ülkemizin çok ciddi bir sorunu."

Bu olayın bir benzerinin de Kağıthane'de yaşandığına dikkati çeken Kurum, dün de oraya gittiklerini, Kağıthane'deki 43 bin metrekarelik alanda da yaklaşık 900 konutluk projenin başlangıcını verdiklerini ve yılsonuna kadar bu projelerin de temelini atacaklarını söyledi.

Bakan Murat Kurum, bunun dışında Üsküdar'da, Esenler'de, Gaziosmanpaşa'da da çalışmalar yapıklarını ifade ederek, Gaziosmanpaşa'da yılsonuna kadar 4 bin 400 konutun ihalesini yapacaklarını ve fiilen 4 bin 400 hak sahibi vatandaşın mağduriyetini engellemiş olacaklarını kaydetti. Aynı şekilde Esenler'de 60 bin konutluk çok örnek bir proje yürüttüklerini vurgulayan Kurum, bu proje çerçevesinde herkesin örnek göstereceği yatay mimari esaslı, az katlı, sosyalleşmeyi ve içinde sosyal donatıları barındıran bir proje olacağını anlattı.

Kurum, bu projenin içinde Millet Bahçeleri olacağını kaydederek, "2 alana böldük o orayı. Kuzeyindeki alanda 1 milyon 700 bin metrekare bir Millet Bahçesi yapıyor olacağız. Tüm bunları yaptığımızda Esenler'de ürettiğimiz konutlarda Güney'deki Esenler bölgesine, kuzeydekini de 8 milyon metrekarelik alandaki yaklaşık 30 bin konutu da bölge belediyelerimizle rezerv konut olarak kullanılması suretiyle bu dönüşümü hızlı bir şekilde yapıyor olacağız"

Bunun dışında Fikirtepe'ye de gideceğini kaydeden Kurum, Fikirtepe'de de kentsel dönüşümdeki vatandaşların sorunlarını, problemlerini dinleyeceklerini, onların da sorunlarına, problemlerine çözüm olacak önerilerini istişare ederek, sunacaklarını söyledi.

Kurum, kentsel dönüşümle alakalı başka düzenlemelerin de söz konusu olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Az önce bir vatandaşımız müteahhitten kaynaklı kentsel dönüşüm sürecinin yavaş gittiğinden serzenişte bulundu. Buna ilişkin de kentsel dönüşüm projelerinde yapılacak düzenlemeyle birlikte vatandaşımıza veya yükleniciye tek taraflı fesih hakkını getiren bir düzenleme yapacağız. Bu düzenleme çerçevesinde eğer vatandaşımız bir müteahhitle anlaşmış ancak müteahhit edinimini yerine getiremediyse buradaki süreden kaynaklı ihtarları çekmek ve olaya bakanlığın tespitini yapmak suretiyle de tek taraflı fesih hakkını getireceğiz. Biz İstanbul'umuzun tüm ilçelerinde kentsel dönüşümü, hızlı, kararlı bir şekilde yapmak istiyoruz. Bu noktada burada yaptığımız gibi 48 gün sonra sahaya gidip uygulamayı yapıyoruz ve inşallah yılsonuna kadar da vatandaşlarımıza teslim edeceğiz."

Kurum, "Biz bu çalışması yaptık. Cumhurbaşkanlığımızla bu çalışmanın ayrıntılarını görüştük, istişare ettik ve partimize, Meclisimize bu çalışmayı gönderdik. Yetişebilirse seçimden önce, yetişemezse seçimden hemen sonra kanuni düzenlemenin yapılmasını öngörüyoruz. Vatandaşımız iyi niyet çerçevesinde yüklenicilerle sözleşme imzalıyorlar. Bu sözleşme çerçevesinde hem vatandaşımızın, hem yüklenicilerin bir taahhütleri söz konusu. Burada vatandaşımız veya müteahhit tarafından taahhüdüne uymayan tarafla alakalı süreçte tespitlerini bakanlığımızca yapılması kaydıyla, oradaki hakemliği bakanlık olarak biz yürüteceğiz, kentsel dönüşüm sözleşmesinde hak sahibinden veya müteahhitten kaynaklanan bir sorun varsa, bu sorunu tespit ederek, ilgililerine ihtar çekmek suretiyle belli bir süre vereceğiz. Bu süre içerisinde söz konusu durum ortadan kalkmamışsa eğer, biz bakanlık olarak resen orada olaya müdahil edeceğiz. Sözleşmenin feshine kadar bu süreci yürüteceğiz. Akabinde de vatandaşımızın mağdur olmaması için, ister kendi yapsın isterse yine kat karşılığı bir müteahhitle anlaşsın, keza aynı şekilde müteahhit tarafından vatandaşımızdan kaynaklı bir sorun varsa da oraya da müdahil olmak suretiyle kentsel dönüşümdeki bu sorunları aşmak istiyoruz."

Bakan Murat Kurum, yine müteahhitten kaynaklı bir finansal problem varsa, bu sorunların da kentsel dönüşüm projesine yansımaması için de düzenlemeleri öngördüklerini ifade ederek, "Biz kentsel dönüşüm projelerinde bu işlerin hızlı gitmesi adına yapılması gereken her türlü düzenlemeyi, hükümet olarak, Bakanlık olarak yapmaya gayret gösteriyoruz." şeklinde konuştu.



Görüntü dökümü

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-Havadan görüntüler

-Şantiye alanının havadan görüntüleri

- Aktüel görüntüler

-Şantiye alanından görüntüler

-Şantiye alanında yapılan çalışmalar

-Muhabir anons

-Örnek dairenin içi

-Bakanın şantiye alanına gelmesi

-Bakanın örnek daireyi gezmesi

-Bakanın açıklaması

-Genel ve detay

Kaynak: DHA