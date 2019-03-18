Havadan Görüntülerle) Hadımköy'de Kimyasal Fabrikasında Yangın (2)

Haber-Kamera: Ersan SAN - Taylan ERGÜN- İstanbul
DHA Hadımköy
'de bir kimyasal fabrikasında yangın çıktı. Arnavutköy
Hadımköy'de yapı kimyasalları üreten 3 katlı bir fabrikada saat 09.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Fabrikadaki yangına müdahale için bir çok ilçeden itfaiye ekibi olay yerine sevkedildi. Yanan fabrikada zaman zaman patlamalar meydana geldiği belirtiliyor. İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntü
-Havadan görüntü
Hadımköy, Güncel
Kaynak: DHA