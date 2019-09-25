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(havadan görüntülerle) haydarpaşa garı'nın simgesi olan saat yerine monte edildi

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL-DHARestorasyon çalışmaları devam eden Haydarpaşa Garı'nın sembollerinden olan saat, yeniden eski yerine monte edildi.

25.09.2019 10:45(havadan görüntülerle) haydarpaşa garı'nın simgesi olan saat yerine monte edildi

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Çağrı ÇALIŞKAN-İSTANBUL-DHA
Restorasyon çalışmaları devam eden Haydarpaşa Garı'nın sembollerinden olan saat, yeniden eski yerine monte edildi. Tarihi gardaki çalışmalar havadan görüntülendi
Yangın sonrası restorasyon çalışmalarının başladığı Haydarpaşa Garı'nda önemli bir aşama tamamlandı. Garın simgesi olan saat yerine monte edildi. Çatı kısımlarının onarımı da büyük ölçüde tamamlandı. Haydarpaşa Garı'nın adım adım eski görünümünü kazanmaya başladığı gözlendi. Tarihi gardaki restorasyon çalışmaları havadan da görüntülendi.

Görüntü Dökümü:
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-Garın havadan görüntüleri
-Gardan görüntü
-Tarihi saten görüntü
-Çatıdan görüntü
-Restorasyon çalışmalarından görüntü
-Genel ve detaylar



Haydarpaşa Garı, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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