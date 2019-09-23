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(havadan görüntülerle)- ikitelli'deki fabrika yangını kontrol altına alındı

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Çevre Sanayi Sitesi'nde bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.

23.09.2019 14:44(havadan görüntülerle)- ikitelli'deki fabrika yangını kontrol altına alındı

Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Çevre Sanayi Sitesi'nde bir fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı.
Sanayi sitesinde bulunan 3 katlı  plastik fabrikasında saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu kontrol altına alındı. İtfaiyenin fabrikadaki çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü:
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-Yangından görüntüler
-Ekiplerin müdahalesi
-HAVADAN
-Ekiplerin yangına müdahalesi


- İstanbul

Başakşehir, Güncel

Kaynak: DHA

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