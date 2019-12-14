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(havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA SICAK HAVA KEYFİ

İSTANBUL DHA - YAZDAN kalma hava İstanbulluları sokağa döktü.

14.12.2019 16:53 | Son Güncelleme: 14.12.2019 16:53(havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA SICAK HAVA KEYFİ

Zeki GÜNAL - Çağrı ÇALIŞKAN - İSTANBUL DHA - YAZDAN kalma hava İstanbulluları sokağa döktü.

İstanbul'da kış ayını geçirmesine rağmen sıcaklık düşmedi. ortasında bugün sıcaklık 20 dereceyi buldu. Güneşi gören İstanbullular sokaklara akın etti. Beyoğlu İstiklal Caddesi tıklım tıklımdı. Caddede adeta insan seli oluştu. Gezmeye çıkanlar nedeniyle özellikle Boğaz'da sahil şeridinde trafik yoğunluğu oluştu. İstanbul genelinde de trafik yoğunluğu İBB'nin yoğunluk haritasına göre yüzde 55'e çıktı. Sahillere akın geden vatandaşlar ise sıcak havanın keyfini çıkardıklarını belirttiler.

Görüntü Dökümü:

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Görüntü Dökümü

- Meydanından genel ve yakın detaylar

-Cumhuriyet Anıtından fotoğraf çektirenlarden detay görüntü

-Taksim Meydanda oturan kişilerden detay görüntü

-İstiklal Caddesindeki kalabalıkta detay görüntü

-İstiklal Caddesinde yürüyen insanlardan detay görüntü

Genel ve yakın detaylar

-Eminönü'nden havadan görüntüler

-Kartal sahilden görüntü



İstanbul, Taksim, Aralık, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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