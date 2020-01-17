Haberler » Güncel » (havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU (2) - Haber

(havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU (2)

Cuma trafiğine yarıyıl tatili için yola çıkanlar da eklenince yoğunluk yaşanıyorAli AKSOYER - Anıl UÇAN - İstanbul DHA - İSTANBUL'da trafik yoğunluğu yüzde 72 seviyesine ulaştı.

17.01.2020 17:31 | Son Güncelleme: 17.01.2020 17:31(havadan görüntülerle) İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU (2)

Cuma trafiğine yarıyıl tatili için yola çıkanlar da eklenince yoğunluk yaşanıyor

Ali AKSOYER - Anıl UÇAN - DHA - İSTANBUL'da trafik yoğunluğu yüzde 72 seviyesine ulaştı.

Cuma günleri, diğer günlere oranla daha da yoğun olan trafik, hem yağmurun başlamasıyla hem de okulların tatile girmesiyle daha erken saatte yoğunlaşmaya başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yoğunluk haritasına göre saat 17.30 sıralarında kentte yoğunluk yüzde 72'ye ulaştı.  Özellikle köprü ve bağlantı yollarındaki yoğunluk dikkat çekti.

Yoğunluk havadan da görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

--------

Trafik görüntüsü (FSM havadan)

-Haliç ve Bayrampaşa



İstanbul, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:06  Hafter, Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Dendias ile görüştü
20:04  İçişleri Bakanlığı: Almanya uyruklu 4 terörist savaşçı sınır dışı edildi.
20:04  EGM'nin Siber Operasyon Merkezi açıldı
20:03  Irak'ın kuzeyinde şehit olan Altınayak'ın ailesine acı haber ulaştı
20:02  FLAŞ
17.01.2020 20:07:18