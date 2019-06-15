15.06.2019 09:13
Haberler»Güncel » Haber

(Havadan görüntülerle) İSTOÇ'TA İŞ YERİ YANGINI (2)

(Havadan görüntülerle) İSTOÇ

Haber-Kamera: Murat SOLAK-Cemil ÖZDEMİR-Zeki GÜNAL/ İSTANBUL DHABağcılar'da bulunan İSTOÇ Ticaret Merkezi'ndeki bir iş yerinde yangın çıktı.

Haber-Kamera: Murat SOLAK-Cemil ÖZDEMİR-Zeki GÜNAL/ İSTANBUL DHA
Bağcılar'da bulunan İSTOÇ Ticaret Merkezi'ndeki bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınırken, iş yerinde hasar oluştu.
İSTOÇ'ta hırdavat, hediyelik eşya ve züccaciye gibi ürünler satan bir iş yerinde sabah 07.15 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yerden ve merdiven yardımıyla havadan yangına müdahale etti. Yangın ekiplerin yaklaşık iki saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınırken, iş yerinde hasar oluştu. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları havadan da görüntülendi.

Görüntü Dökümü:
-------------------------------
-Havadan söndürme çalışmaları
-İtfaiye erlerinin çalışmaları
-Dükkandaki eşyaların kurtarılma çalışmaları
-Genel ve detaylar


Kaynak: DHA
Güncel

Son Dakika Haberleri
10:20 (Özel) Emirsultan'da uzayan restorasyon esnafı mağdur etti
10:20 Bakan Selçuk: 2019'un ilk 5 ayında 571 bin 266 kişiyi işe yerleştirdik
10:20 İthalatta gözetim uygulaması
10:19 ÖSYM'nin eğitimine üniversitede devam etmek için yaptığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk...
10:18 YKS'nin birinci oturumu başladı (1)
10:18 AYDIN Görme engelli küçük Duru'nun kitap sevinci
10:18 BURSA Cezaevi firarisi Kaderde Bursa manzarasında uyurken yakalanmak da varmış