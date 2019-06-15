15.06.2019 08:29
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(Havadan görüntülerle) İSTOÇ'TA İŞYERİ YANGINI (1)

(Havadan görüntülerle) İSTOÇ

Haber-Kamera: Murat SOLAK-Cemil ÖZDEMİR-Zeki GÜNAL/ İSTANBUL DHA - Bağcılar'da bulunan İSTOÇ Ticaret Merkezi'ndeki bir iş yerinde yangın çıktı.

Haber-Kamera: Murat SOLAK-Cemil ÖZDEMİR-Zeki GÜNAL/ İSTANBUL DHA - Bağcılar'da bulunan İSTOÇ Ticaret Merkezi'ndeki bir iş yerinde yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.  İtfaiyenin yangına müdahalesi sürüyor.
İSTOÇ'ta hırdavat, hediyelik eşya ve züccaciye gibi ürünler satan bir iş yerinde sabah saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yerden ve merdiven yardımıyla havadan yangına müdahalesi sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
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-Havadan söndürme çalışmaları
-İtfaiye erlerinin çalışmaları
-Dükkandaki eşyaların kurtarılma çalışmaları
-Genel ve detaylar


Kaynak: DHA
Bağcılar, Güncel

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